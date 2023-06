Galardão Eco-Freguesias XXI para 5 autarquias da Bairrada (atualização)

São cinco as freguesias e Uniões de Freguesia da região da Bairrada contempladas com o galardão Eco-Freguesias XXI, apurou esta manhã o Jornal da Bairrada.

Em toda a Bairrada, Águeda é o concelho com mais distinções, com a renovação do galardão para Valongo do Vouga e para a atribuição do mesmo às estreantes Freguesia de Fermentelos e União de Freguesia de Águeda e Borralha.

No concelho da Mealhada, a Freguesia de Casal Comba viu a sua candidatura deferida e passa a ostentar o galardão.

Em Oliveira do Bairro, só Oiã está no lote das Eco-Freguesias XXI, com a renovação do galardão para este ano.

A cerimónia para a atribuição dos galardões Eco-Freguesias XXI 2023, decorrerá no próximo dia 13 de julho, a partir das 14h, na Casa das Artes, em Miranda do Corvo, com o apoio do respetivo município.

Este galardão bienal, simbolizado pela Bandeira Verde, visa divulgar e distinguir as freguesias com melhores práticas de sustentabilidade, não só ambiental, mas também socio-económico e cultural, implementadas nos últimos 2 anos.

Baseado num conjunto de dez indicadores, visa evidenciar e incentivar um conjunto de ações que vão desde a educação ambiental , participação pública e apoio social, à promoção do território ou da mobilidade sustentável, informação, comunicação e descentralização dos serviços ou proteção e restauro da biodiversidade, gestão dos espaços públicos e verdes, resíduos, água ou energia. Valoriza ainda uma visão de futuro, que contemple o desenvolvimento de projetos no sentido da sustentabilidade.

Nesta 4ª edição participaram 221 freguesias (mais 63% face a 2021). Destas, 178 freguesias (mais 61% face a 2021) formalizaram a candidatura.