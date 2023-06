Gastronomia e jazz animam Cantanhede durante cinco dias

“Tapas & Papas” decorre entre 7 a 11 de junho, no jardim municipal contíguo à Praça Marquês de Marialva. No sábado, o Happy Jazz Day traz às ruas de Cantanhede as alegres melodias e os contagiantes ritmos do Dixie.

Vão ser cinco dias imperdíveis em Cantanhede. A feira de gastronomia e artesanato “Tapas & Papas”, que inicia já amanhã, dia 7 de junho, é complementada este ano com o Happy Jazz Day – Dixieland Cantanhede, que no próximo dia 10 de junho, traz as peculiares sonoridades do Dixieland às ruas da cidade. Em paralelo, decorre a primeira edição do festival “Street Gaming Cantanhede”, que reunirá adeptos de videojogos de todo país.

A “Tapas & Papas” decorre entre 7 a 11 de junho, no jardim municipal contíguo à Praça Marquês de Marialva e visa divulgar e promover duas vertentes ancestrais da cultura local: a gastronomia e o artesanato.

Esta mostra é proporcionada por 18 artesãos da freguesia, com trabalhos em cerâmica, ferro, madeira, vime, couro, pintura, trabalhos decorativos e afins, resultando num certame promocional e difusor de mesteres, artifícios e tradições que se vão perdendo no tempo.

Na vertente gastronómica, o evento conta com a apresentação de sabores e aromas da região, que as coletividades da freguesia se aprumam a levar à mesa os apreciados petiscos da rica tradição culinária da Bairrada e da Gândara.

O programa de animação musical e cultural também é diversificado, com insufláveis, música, dança, cinema e folclore, com a presença de bandas filarmónicas e grupos emergentes.

No sábado, chega o Happy Jazz Day, que traz às ruas de Cantanhede as alegres melodias e os contagiantes ritmos do Dixie, que não deixam ninguém indiferente.

“Tendo em conta o caráter bienal, o Município não quis deixar de celebrar este ano o grande Festival Internacional Dixieland, com um dia especial dedicado a este evento de grande alcance cultural e artístico que, além de ser único em Portugal, possui características distintivas e suscita o maior interesse junto de públicos diferenciados, razão pela qual irá atrair muitos visitantes”, explica o vice-presidente do Município, que adianta: “a expectativa é enorme, pois desde o primeiro ano em que Cantanhede organizou o Festival Internacional de Dixieland, este tem vindo a reunir mais gente e a conquistar novos públicos”.

Cantanhede recebe cinco bandas (quatro nacionais e uma formação oriunda de Bolonha, Itália), cujos sons se farão ouvir logo pela manhã em diversos pontos e artérias da cidade, juntando-se todos na Praça Marquês de Marialva.

No período da tarde, serão as praias concelhias e a Piscina Natural de Ançã a notar a sua marcante presença, levando a Ançã, Cadima (Olhos da Fervença), Ourentã (Sete Fontes) e Tocha (Praia da Tocha) as sonoridades vibrantes do jazz de rua.

O dia termina com a apresentação em palco das bandas Seven Dixie, Xaral’s Dixie, Roaring Emily Jazz Band e a icónica formação Dixie Gang. Este momento terá lugar no jardim da Praça Marquês de Marialva, no centro da cidade.