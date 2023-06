Juniores do OBSC fazem história na Taça Distrito Sub-19

Em 101 anos de existência, nenhum escalão de futebol do Oliveira do Bairro Sport Clube tinha chegado a uma final de uma competição. A proeza foi alcançada pela equipa de juniores que, ao vencer o São João de Ver por 3-2, nas meias-finais da Taça Distrito de Sub-19, garantiu a ida à final com o Feirense.

Impulsionados pelos seus adeptos (uma grande maioria jovens), a equipa do OBSC entrou no jogo determinada e cedo (8 minutos) chegou ao golo por Filipe.

O São João de Ver não baixou os braços e minutos depois acabaria por empatar a partida na sequência de um pontapé de penalty.

O equilíbrio de forças foi notório, principalmente a meio-campo, com os malapeiros a ter um pouco de mais iniciativa, mas com os Falcões a responderem com algumas transições rápidas. A equipa de Hélder Fonseca mostrava-se, contudo, mais esclarecida nos seus processos, criou algumas situações de perigo e a sua persistência foi coroada com êxito, com Mica, aos 32 minutos, a converter com mestria um pontapé de penalty e a dar de novo vantagem aos bairradinos.

Na segunda parte, o São João de Ver forçou o empate, jogou mais tempo no meio-campo contrário, mas encontrou pela frente uma equipa muito sólida a defender e com grande sentido de entreajuda. E que nunca se refugiou no último terço defensivo.

O jogo continuava em aberto e, aos 85 minutos, nova explosão de alegria nas hostes bairradinas. Num livre lateral, Branco surgiu ao segundo poste e fez o 3-1.

Tudo parecia decidido, mas o São João de Ver, três minutos depois, reduziu. No tempo que faltava, mais os seis minutos de descontos dados pelo árbitro, os visitantes tudo fizeram para chegar ao empate, mas a coesão defensiva dos Falcões conseguiu segurar a vantagem e fazer história, diga-se merecida.

Esta quinta-feira, dia 8, joga-se a final em Lourosa.

Águeda recebeu a última etapa da Volta a Portugal do Futuro e, Duarte Domingues, da equipa de ciclismo Glassdrive-Q8-Anicolor, foi o vencedor da geral da Juventude.

Já na Taça de Portugal de Juniores, Manuel Marques (ABTF Betão-Bairrada), com 146 pontos, fechou no terceiro lugar.

Nota ainda de destaque para a ABTF Betão -Bairrada, que terminou na liderança do ranking por equipas da prova, com 85 pontos,