Marchas populares de Oliveira do Bairro saem à rua no dia 24 de junho

O concelho de Oliveira do Bairro vai festejar os Santos Populares no próximo sábado, dia 24 de junho, com um arraial popular, música ao vivo, tasquinhas de “comes e bebes” e o tradicional desfile de marchas populares.

Lília Ana Águas, vereadora da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, destaca “a grande abertura e entusiasmo das associações em participar nesta celebração dos santos populares, que tem atraído, nos últimos anos, multidões ao Estádio Municipal”.

“Temos 10 marchas, com cerca de meio milhar de marchantes, mais 6 tasquinhas da responsabilidade das nossas associações, que encontram neste evento uma forma de apresentarem toda a sua dinâmica e criatividade, e, no caso das tasquinhas, angariarem receitas para o desenvolvimento meritório das suas atividades”, explicou a autarca.

Relativamente aos objetivos da iniciativa, a responsável pelo pelouro da Cultura realçou a promoção do “convívio e da alegria entre os nossos munícipes, o que contribui para a coesão social do Concelho, recuperando a nossa tradição do arraial popular, com música ao vivo e tasquinhas, num espaço decorado a preceito”.

Sobre a participação dos elementos do Executivo Municipal com pelouros no desfile de marchas, Lília Ana Águas respondeu que, tal como tem acontecido nos últimos anos, “voltaremos a estar junto das pessoas e participaremos na marcha da Associação dos Trabalhadores do Município de Oliveira do Bairro (ATMOB), com todo o entusiasmo e alegria”.

O programa de celebração dos Santos Populares de Oliveira do Bairro começa às 18h, no Estádio Municipal, com um arraial popular, com petiscos e música ao vivo, seguindo-se, às 19h30, o desfile de marchas populares, que este ano vai contar com 10 participações.

O desfile vai sair do Campo de São Sebastião em direção ao Estádio Municipal. O início da apresentação das marchas está marcado para as 20h.

As marchas infantis que vão marcar presença no evento vêm da ADREP, Santa Casa da Misericórdia do Concelho de Oliveira do Bairro, Centro Ambiente para Todos e SOLSIL.

Já a ABC (Associação de Beneficência e Cultura) de Bustos e a Casa do Povo da Mamarrosa vão participar com marchas mistas (crianças e adultos).

A ADREP, AMALIFECA (Associação de Moradores e Amigos de Lameira, Feiteira e Carvalha)/Casa do Povo do Troviscal, ATMOB e a Universidade Sénior de Oliveira do Bairro marcarão presença com marchas adultas.

Pelas 23h, e após a apresentação de todas as marchas no relvado do Estádio Municipal, o céu vai ficar iluminado com um espetáculo de fogo de artifício, continuando depois a música ao vivo com o arraial popular, numa festa que vai entrar, como é habitual, pela noite dentro.