Mealhada integra órgãos da Federação Caminho de Santiago

O Município da Mealhada é o único da região a fazer parte dos corpos sociais da Federação Portuguesa do Caminho de Santiago, que reuniu em Assembleia Eleitoral, no dia 6 de junho, em Albergaria-a-Velha para eleições dos seis órgãos.

O Município da Mealhada integra a Assembleia Geral, na qualidade de secretário.

Fazem parte daquele órgão o Município da Guarda (presidente); Município de Vila Nova de Gaia (vice-presidente); e Associação dos Amigos de Santiago de Viana do Castelo (Secretário).

Na direção, preside o Município de Vila Pouca de Aguiar, tendo o Centro de Estudos Jacobeus (vice-presidente); Município de Castro Daire (tesoureiro); Município de Tomar (secretário); Município de Albergaria-a-Velha (vogal); Município de Alvaiázere (vogal); Município da Covilhã (vogal); Município de Setúbal (vogal); Município de Pinhel (vogal).

O Conselho Fiscal é presidido pelo Município de Santa Marta de Penaguião, o Município de Braga é secretário e a Associação Espaços Jacobeus é vogal.

Os presentes nesta reunião magna da Federação tiveram a oportunidade de refletir sobre o percurso traçado pela Federação Portuguesa do Caminho de Santiago e pelos seus associados no desenvolvimento da Peregrinação Jacobeia em Portugal, analisando ainda os projetos futuros e desafios que se avizinham no próximo mandato, que se estenderá até às próximas Eleições Autárquicas, em 2025.