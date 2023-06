Município de Mira hasteou “Bandeiras Azuis”

A Praia de Mira hasteou, na manhã do passado dia 28 de junho, mais uma bandeira azul. Uma verdadeira coleção que começou em 1987 e, de lá para cá, já contabiliza 37, correspondente aos mesmos anos que se iniciou a distinção das melhores entre as melhores. Também a Praia do Poço da Cruz recebeu a sua 17.ª Bandeira Azul consecutiva.

A Bandeira Azul é o símbolo que “atesta a qualidade das estâncias balneares marítimas do concelho”, sublinhou Raul Almeida, frisando “o importante papel dos colaboradores do Município de Mira e de todos os que trabalham diariamente para que as praias estejam nas melhores condições para receber quem as visita”.

O edil mirense agradeceu aos presentes e destacou a importância da efeméride para o município: “A Praia de Mira é identificada com a bandeira azul e com a qualidade que esta distinção transmite aos utilizadores, há 37 anos consecutivos”.

A distinção de recordista europeia das bandeiras azuis é motivo de orgulho para a comunidade, visitantes e turistas em geral, além destas distinções, na Praia de Mira ergueram-se a Bandeira Praia Acessível, a Bandeira de Qualidade de Ouro e ColorAdd.

A cerimónia oficial contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Mira e dos vereadores, do presidente da Turismo Centro de Portugal, Pedro Machado, de Nelson Silva, da Agência Portuguesa do Ambiente, e do presidente da Junta de Freguesia da Praia de Mira, Francisco Reigota, entre outras individualidades.

Houve ainda lugar para aprendizagem, sensibilização e boa disposição, com o divertido espetáculo, organizado pelo Centro de Saúde de Mira, “Bandeira Got Talent”, ao que se seguiu o tradicional hastear das “azulitas”, pequenas bandeiras azuis, trabalhadas pelas crianças dos jardins-de-infância.

No final, a Adamastor – Associação de Nadadores Salvadores de Mira apresentou o novo veículo de reforço ao plano integrado de segurança do município. O Ranger, um veículo, tripulado por um nadador salvador e um bombeiro, equipado com material aquático e de saúde, irá permitir chegar mais rapidamente e de forma mais eficaz a quem necessita de ajuda.

Este complemento ao dispositivo vem reforçar a resposta por parte da Adamastor e dos Bombeiros Voluntários de Mira, a todos os que visitam a praia e reforçar a parceria entre os vários meios da Proteção Civil de Municipal.