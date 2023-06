Município de Mira promove ioga nas praias

Sessões de ioga terão lugar na Praia de Mira e na Praia do Poço da Cruz.

Integrada na programação anual das atividades de Educação Ambiental e Cultural da Bandeira Azul 2023, o Município de Mira vai promover o IV IOGA MAR Mente Azul a Atuar.

Desta atividade fazem parte duas sessões de ioga realizadas à beira mar, que irão decorrer nos dias 21 de junho, Dia Internacional do Ioga, pelas 18h, na Praia de Mira e 22 de junho, pelas 18h, na Praia do Poço da Cruz.

Sob o lema “Mente Azul a Atuar” e enquadrada no tema anual da Bandeira Azul, esta é uma ação que se pretende, desenvolva o contacto com a natureza, através da ioga e da meditação, promovendo o equilíbrio emocional e físico.

“Mente Azul a Atuar “sob a forma como nos relacionamos com o Mar, como usufruímos da praia como nos comportamos social e ambientalmente.

“Comprovada que está influência que a natureza tem na nossa saúde e qualidade de vida, estas sessões de ioga são abertas à comunidade e realizadas no areal das duas zonas balneares com Bandeira Azul do concelho de Mira, fomentando o equilíbrio emocional dos participantes”, refere nota da autarquia.