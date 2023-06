Músicas do Mundo com arranque esta sexta-feira em Águeda

A 14.ª edição do Festim começa em Águeda esta sexta-feira, 23 de junho. O colombiano Edmar Castañeda é o primeiro a subir aos palcos do festival intermunicipal de músicas do mundo, com concertos em Águeda (23 junho) e Albergaria-a-Velha (24 junho). O programa completo e os bilhetes estão disponíveis em festim.pt.

Edmar Castañeda é reconhecidamente um dos mais excitantes harpistas do mundo e chega ao Festim acompanhado de dois exímios músicos: o saxofonista Shlomi Cohen e o baterista Rodrigo Villalon.

Embora a ideia de um harpista a liderar um grupo de jazz possa parecer improvável, o músico e compositor colombiano rapidamente refuta isso, com a sua mestria e criatividade, reinventando a harpa.

Cabe, assim, ao colombiano a abertura da 14.ª edição do Festim, com dois concertos: sexta-feira, 23 de junho, no CAA – Centro de Artes de Águeda; sábado, 24 junho, no Cineteatro Alba, em Albergaria-a-Velha. Minyo Crusaders (Japão), Shantel & Bucovina Club Soundsystem (Alemanha) e Electric Jalaba (Marrocos / Reino Unido) são os nomes que se seguem no cartaz.

O Festim é uma iniciativa da d’Orfeu AC com os quatro Municípios parceiros: Águeda, Albergaria-a-Velha, Estarreja e Ílhavo. É apoiado pelo Ministério da Cultura / Direção-Geral das Artes.