Noite de fados no “Às Sextas na Praça”

A artista, natural do Luso, cedo despertou a sua paixão pela música.

Após um interregno na programação do “Às Sextas na Praça”, devido à Feira da Vinha e do Vinho de Anadia, a animação na Praça da Juventude está de regresso hoje, dia 30 de junho, pelas 22h, para uma noite de fado com a artista Gabriela.

Natural do Luso, cedo despertou a sua paixão pela música. Descobriu a sua vocação para o canto aos 11 anos de idade, numa Oficina de Música da Escola Secundária da Mealhada. Desde essa altura que tem realizado vários concertos, no âmbito da Oficina de música, e foi numa dessas atuações que foi descoberta por um elemento de um grupo de fados de Coimbra que a convida a ingressar no grupo para cantar em casas de fados emblemáticas da cidade de Coimbra, nomeadamente “A Capela”.

Em 2023, Gabriela começou a apresentar-se em pequenos eventos locais, festivais de música e casas de fado. A sua voz, poderosa e cheia de sentimento, rapidamente atrai a atenção de uma audiência, cada vez maior, e logo se tornou uma presença marcante na cena fadista local.

“Às Sextas na Praça” é um projeto de dinamização cultural ao ar livre, promovido pelo Município de Anadia, que pretende preencher com música as noites de sexta-feira, contribuindo assim para a animação do centro da cidade de Anadia nas noites de verão, num espaço ao ar livre, grátis e que dá palco a artistas e a géneros musicais variados, capazes de agradar aos mais diversos públicos.