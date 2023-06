“O Afonso alerta” estudantes de Vagos para cuidados a ter nas praias

O nome da campanha presta homenagem ao jovem Afonso Cardoso, que morreu há cerca de um ano – no dia 14 de junho de 2022 – no mar da Vagueira.

O Pavilhão Municipal de Vagos acolheu na terça-feira, dia 6 de junho, a apresentação da campanha de prevenção “O Afonso Alerta”. Mais de mil estudantes do 3.º ciclo e do ensino secundário das escolas do concelho (Agrupamento de Escolas de Vagos, Colégio Nossa Senhora da Apresentação de Calvão e Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Vagos) assistiram ao lançamento da campanha, cujo nome presta homenagem ao jovem Afonso Cardoso, que morreu há cerca de um ano – no dia 14 de junho de 2022 – no mar da Vagueira.

Uma homenagem que se pretende transformar numa oportunidade para que outros jovens possam absorver as mensagens de precaução e respeito pelo meio marítimo que foram veiculadas pelos diversos interlocutores presentes.

O primeiro a intervir foi o Coordenador Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Vagos, Miguel Sá que, com o recurso a imagens, salientou a necessidade imperiosa de os jovens presentes frequentarem praias vigiadas, respeitando a sinalização das bandeiras. Uma atenção especial foi dada à questão dos agueiros e ao comportamento que é necessário ter sempre que alguém se encontre nesta situação, tal como ao facto de, em caso de emergência, ser importante chamar o nadador-salvador ou ligar no imediato o 112. O uso de protetor solar e a necessidade de hidratação constante em dias de calor foram também pontos que foram focados, assim como a preocupação cívica e ambiental de não poluir as praias e o mar.

Os estudantes presentes ouviram atentamente estas recomendações que foram secundadas nas intervenções dos representantes da comunidade educativa, nomeadamente com o professor António Filipe da EPADRV a reconhecer o “ímpeto e aventureirismo da juventude, mas que deve ser equilibrado com o necessário respeito pelos agentes da natureza, mormente o mar, e para com todas as indicações que são dadas pelos nadadores-salvadores e restantes autoridades que, a serem cumpridas, podem salvar vidas”.

Pelo mesmo diapasão alinhou o diretor do Colégio Nossa Senhora da Apresentação de Calvão, sublinhando que “respeito é mesmo a palavra a utilizar em termos de prevenção”, recordando que “tudo o que existe pode servir para efeitos, simultaneamente, positivos ou negativos, dependendo do uso que cada um de nós lhe queiramos dar”. Lembrou a tragédia de 14 de junho de 2022, desejando “que tal não volte a suceder, sendo que tal só acontecerá se todos cumprirem as medidas de prevenção”.

Por seu turno, Hugo Martinho, diretor do Agrupamento de Escolas de Vagos, enfatizou, igualmente a necessidade do “cumprimento escrupuloso de todas regras de segurança, na fruição das praias nesta época balnear que está prestes a começar”. Acrescentou também que “tem existido, ao longo do tempo, uma preocupação de todos os alunos saberem nadar e frequentarem aulas de natação”.

O Capitão de Fragata Vítor Conceição Dias, que é Comandante da Capitania do Porto de Aveiro, focou a sua intervenção “no perigo que representam os agueiros, como os identificar e o comportamento que se deve ter numa situação deste tipo”.

A cerimónia terminaria com o Presidente da Câmara Municipal de Vagos, Silvério Regalado, a explicar “o nome da campanha, que resulta de uma promessa feita à família do Afonso, para que a tragédia que ele sofreu possa, de alguma forma, contribuir para que outros jovens possam ficar mais sensibilizados e, assim evitar situações de risco”.

A campanha “O Afonso Alerta” vai decorrer durante toda a época balnear, e norteará toda a estratégia de prevenção no que à boa utilização das praias diz respeito daqui em diante, nomeadamente com ações diretas junto da comunidade escolar.