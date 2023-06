Orçamento Participativo entra na fase de votação com seis propostas

Estão apresentados publicamente os seis projetos que estão já em votação no Orçamento Participativo (OP) de Oliveira do Bairro. A cerimónia realizou-se na segunda-feira, na Sala de Reuniões de Câmara do Edifício dos Paços do Concelho, em Oliveira do Bairro.

A apresentação foi feita por André Chambel, gestor do projeto, que explicou ao público presente que “de um total de sete propostas apresentadas, nas áreas da educação, cultura, desporto e lazer, que foram objeto de análise técnica, apenas seis conseguiram chegar à fase de votação, com um valor global proposto de cerca de 440 mil euros”. Recorde-se que a edição deste ano tem alocada uma verba global de 254 mil euros a inserir no plano plurianual de investimentos de 2024, da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro.

Foram apresentadas as seguintes propostas: criação de um “Centro Criativo e Cultural” no concelho; o projeto “Viva o Recreio”, que pretende a instalação de jogos e equipamentos inclusivos em todas as escolas de 1.º ciclo e de ensino pré-escolar do concelho; a construção de uma “Pista de Tartan” em Oliveira do Bairro, para a prática das disciplinas de velocidade e salto; a proposta “Concelho Informado”, que objetiva a colocação de outdoors digitais e informativos, em LED, nas vilas do concelho; a proposta de “Cobertura de um dos Campos de Ténis do Parque Desportivo Municipal de Oliveira do Bairro e “Coração Escolar”, um projeto que prevê a aquisição de equipamentos de desfibrilhação automática externa para espaços culturais e educativos do concelho.

A votação nos projetos candidatos à edição de 2023 do Orçamento Participativo de Oliveira do Bairro já se encontra a decorrer, terminando a 31 de julho, podendo ser realizada no site da iniciativa, em http://op.cm-olb.pt, mediante o registo do votante. De referir que os registos efetuados na edição passada, nesta mesma plataforma, continuam a ser válidos este ano.

O voto pode ainda ser realizado através de SMS, enviando mensagem para o número 4902 com o seguinte texto: OPOLB p[número do projeto em que quer votar] [número do cartão de cidadão do votante] [data de nascimento do votante – AAAAMMDD] Aceito

De acordo com André Chambel, “podem participar neste projeto, como votantes, todos os cidadãos com idade superior a 16 anos, residentes, estudantes, trabalhadores ou com interesses na área geográfica do nosso Município”, acrescentando ainda que, “no caso dos votantes que não se encontrem recenseados no concelho de Oliveira do Bairro, o registo e o voto ficam a aguardar validação pelos responsáveis do projeto”.

A apresentação pública dos projetos financiados está agendada para o dia 31 de agosto.