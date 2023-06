Rotas Liberais: Presidente da Iniciativa Liberal de visita a Anadia e Cantanhede

O presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, vai estar no próximo sábado, dia 24 de junho, em Anadia, para contactar diretamente com as questões mais relevantes para a população do concelho do distrito de Aveiro, no âmbito das Rotas Liberais. Da agenda fazem parte uma visita à Clínica Ibervita, ao Hospital de Cantanhede e à Feira do Vinho e da Vinha, bem como uma reunião e convívio com membros e simpatizantes do partido.

Rui Rocha começa a Rota Liberal com um encontro às 13h com os membros e simpatizantes do partido no restaurante “Espumanteria do Parque” em Anadia. O líder dos liberais segue depois (15h30) para a Clínica Ibervita, para uma visita às instalações e reunião com a administração.

Ainda durante a tarde (16h30), o presidente da Iniciativa Liberal e a respetiva comitiva visitam o Hospital de Cantanhede e reúnem-se com a administração. No final da tarde, às 18h30, o presidente dos liberais visitará a Feira do Vinho e da Vinha, certame que fomenta a promoção das empresas, produtos e serviços do concelho. Em nota enviada ao JB, a Iniciativa Liberal de Anadia considera que esta feira “se encontra condicionada na sua dimensão” devido à sua localização e que tem alertado para esta preocupação, “sugerindo uma nova localização com outras características e dimensão que permita abranger todos os setores do tecido empresarial da região, entidades públicas, sociais e municipais, assim como as associações diversas, e promover o concelho como um todo e requalificando o novo espaço”.

As Rotas Liberais são eventos políticos promovidos pelo partido e pelos núcleos territoriais que contam com a presença do presidente da IL. A primeira Rota Liberal aconteceu em maio de 2022 no distrito de Braga. Desde esse momento, as Rotas Liberais já percorreram vários distritos e localidades do país: Leiria, Torres Vedras, Monção, Viana do Castelo, Ponte de Lima, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, Viseu, Cascais, Açores (ilhas do Pico e Faial), Bragança, Aveiro, Madeira e Pombal.