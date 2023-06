Semapa adquire 100% do capital da empresa aguedense Triangle´s

A Semapa, através da sua subsidiária Aphelion, concluiu esta terça-feira, dia 20, a aquisição de uma participação de 100% na Triangle’s – Cycling Equipments, empresa com sede em Águeda, produtora de quadros para bicicletas elétricas, que recorre a níveis de automação elevados e sem paralelo no mercado.

Fundada em 2015, e com início da produção em 2017, a Triangle’s é o resultado da forte aposta em inovação e desenvolvimento que a transformou numa referência mundial na produção de quadros para e-bikes, tendo no seu portfolio de clientes várias prestigiadas marcas do setor. As vendas são quase na sua globalidade destinadas ao mercado de exportação, tendo ascendido a 36.7 milhões de euros em 2022, depois de 8.1 miçhões de euros em 2020.

A Semapa formalizou a aquisição de 100% do capital social da Triangle’s por um preço de 178,7 millhões de euros, incluindo 12.1 milhõesde créditos acionistas, e uma componente adicional a ser paga até 2027 que estará dependente da performance da empresa e da verificação de determinadas condições, informou hoje a Semapa.

Para Ricardo Pires, CEO da Semapa,“esta aquisição é mais um passo importante no novo ciclo de investimento e diversificação da Semapa, numa aposta em setores de futuro combinando objetivos de descarbonização e sustentabilidade com perspetivas de crescimento”. “Estamos muito entusiasmados com o potencial da Triangle’s e com a qualidade e espírito empreendedor que encontrámos no talento da empresa”.

A Semapa refere que pretende acelerar o crescimento da Triangle’s, investindo na expansão da capacidade instalada e numa contínua aposta no desenvolvimento tecnológico, com a ambição de a transformar numa plataforma de futuro num setor com elevadas perspetivas de crescimento.

“Os objetivos delineados assentam na promoção da consolidação da empresa como referência internacional e na contribuição para o desenvolvimento da mobilidade elétrica cujo impacto na descarbonização e em comunidades saudáveis e sustentáveis está totalmente alinhado com o propósito da Semapa – Making it better”.

Refira-se que Armando Levi, anterior acionista maioritário e principal impulsionador da Triangle’s, continuará envolvido na gestão da empresa, mantendo uma posição no conselho de administração.

Nesta nova fase da Empresa, a Semapa irá também contar com todos os colaboradores que integram a Triangle´s, esperando reforçar esta equipa no curto prazo.