Vagos Sensation Gourmet ao sabor da tradição

De regresso à praia da Vagueira, a rota dos “descobrimentos portugueses” e o receituário tradicional da cozinha vão inspirar, este ano, a 8.ª edição do Vagos Sensation Gourmet, de “memória e tributo” à saudosa Maria de Lourdes Modesto.

O evento gastronómico, que decorre de 30 de junho a 2 de julho, foi apresentado no passado fim de semana, nas instalações das Porcelanas Costa Verde. Com sabor a carapau, confecionado por Ti João da Murtosa e “chef” Paulo Paiva, na presença do atual “embaixador” João Paulo Sousa – apresentador de TV e locutor de rádio, que “irá viver, partilhar e documentar toda a sua experiência in loco”.

Ao que foi garantido, a edição 2023 promete algumas novidades. Desde logo a presença de “chefs”, selecionados “mediante o seu passado e ligação a países com influência, do Brasil, São Tomé, Angola e também da India”, adiantou Tony Martins.

Gastronomia com tendências

De referir que, segundo a organização, as gentes da terra e cozinheiros amadores vão juntar-se a conceituados “chefs”, nacionais e internacionais, numa “simbiose perfeita entre tradição gastronómica e novas tendências culinárias”.

Paralelamente vão marcar presença “chefs” Michelin, com destaque para Michel Van Der Kroft, Javi Oleros e António Loureiro. A par de outros nomes conhecidos do panorama internacional (Rodrigo Oliveira, novo jurado do Masterchef Brasil), e ainda os nacionais Joana Barrios, Ann Kristin e Jeferson Dias (“chef” cozinheiro do ano 2023).

“Workshops”, “showcooking”, degustações, palestras, provas comentadas e, obviamente, música, fazem parte do programa deste ano, que tem entrada gratuita. Para usufruir de todas as experiências do evento e iguarias preparadas pelos “chefs”, terá de adquirir o “kit” (copo de prova e o famoso garfo), no valor de seis euros.