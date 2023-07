Semifrio de bolachas de chocolate

Ingredientes:



3 pacotes de bolachas

de chocolate

2 embalagens de queijo creme

120 g de manteiga

100 g de açúcar

8 folhas de gelatina

600 ml de natas

Preparação:



Num robot de cozinha, triture 2 dos pacotes de bolachas de chocolate, juntamente com a manteiga derretida. Forre o fundo de uma forma de fundo amovível e leve ao frio.

Numa tigela, misture bem o queijo creme com o açúcar. À parte, triture o restante pacote de bolachas e reserve. Demolhe a gelatina num pouco de água. Reserve 4 colheres (sopa) de natas e bata as restantes até ficarem firmes.

Envolva o creme de queijo com as bolachas trituradas. Aqueça as natas que reservou e dissolva nelas a gelatina escorrida. Incorpore no creme de queijo e mexa bem. Por fim, junte as natas batidas e envolva.

Deite o creme na forma, sobre a base de bolacha, e leve ao congelador durante cerca de 4 a 5 horas. Desenforme cuidadosamente e sirva.