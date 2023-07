Bairrada com campeões nacionais em atletismo e ciclismo

No ciclismo, Manuel Marques, da equipa ABTF Betão-Bairrada, (na foto com o seu treinador Henrique Queiroz), sagrou-se campeão nacional de contrarrelógio no escalão de juniores. O ciclista da equipa bairradina completou a prova em 25’02’’70, ele que foi o terceiro classificado na prova de fundo.

A vaguense Melissa Maia (Korpo Activo/Penacova) venceu a 4.ª prova da Taça de Portugal de Maratona BTT (XCM).

No atletismo e no Campeonato Nacional de Esperanças, Omar Elkhatib, atualmente no Sporting e que fez a sua formação no CAOB – Clube de Atletismo de Oliveira do Bairro, conquistou o título de campeão nacional nos 400m, que confirmou a sua presença nos Europeus de Sub-23.

Pedro Pires (GRECAS) sagrou-se campeão nacional no salto e comprimento com 7,68 metros, marca de qualificação para os Europeus Sub-23 e melhor marca do ano no escalão.

Ainda em Leiria, Tiago Nunes, da ADREP, garantiu duas medalhas no Nacional Sub-23.

O atleta de primeiro ano Sub-23, ficou em 3.º lugar com a marca de 14.31m no lançamento do peso, ficando ainda na 2.ª posição no lançamento do disco.

Por último, o CAOB sagrou-se em Vagos Campeão Distrital por equipas, em Sub-16 (femininos) e Sub-10 (masculinos).