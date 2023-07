Bandeiras hasteadas segunda-feira nas Praias da Barra e da Costa Nova

As praias de Ílhavo voltaram a merecer, pelo 35.º ano consecutivo, os galardões atribuídos pela Associação Bandeira Azul da Europa.

Na próxima segunda-feira, 3 de julho, o Município de Ílhavo irá hastear a Bandeira Azul e a Bandeira Praia Acessível – Praia para Todos, às 10h, na Praia da Costa Nova, e às 10h30, na Praia da Barra.

As praias do Município voltaram a merecer, pelo 35.º ano consecutivo, os galardões atribuídos pela Associação Bandeira Azul da Europa, confirmando estarem reunidas todas as condições de qualidade, higiene e segurança.

Após o hastear das bandeiras, será celebrado o Protocolo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Ílhavo, a ResgatÍlhavo – Associação de Nadadores-Salvadores e a Associação dos Concessionários de Praia do Município de Ílhavo, no Sétimo Ano de Praia Beach Club.

Este protocolo tem como objeto a Vigilância e Segurança Balnear relativa ao ano de 2023 nas Praias da Barra e da Costa Nova, incluindo as zonas balneares definidas no POC Ovar-Marinha Grande, e ainda a praia do Jardim Oudinot, na Gafanha da Nazaré, e a Piscina Municipal de Vale de Ílhavo.

Para além das referidas bandeiras, as praias da Barra e da Costa Nova foram ainda premiadas com a Bandeira “Qualidade de Ouro”, galardão que avalia a qualidade das águas balneares, pela Quercus – Associação Nacional de Conservação da Natureza.

A época balnear 2023 arrancou no passado dia 10 de junho e termina a 10 de setembro.