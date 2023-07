Beatriz Villar atua no Parque da Curia

A jovem interpretou vários estilos musicais, contudo, foi, em 2019, através do grupo “Na Cor do Avesso” onde foi vocalista, que abraçou o Fado de Coimbra.

O programa de animação de verão na Curia, “Concertos no Parque”, prossegue este sábado, dia 22 de julho, pelas 22h, com a atuação de Beatriz Villar, numa organização do Município de Anadia.

Beatriz Villar é de Coimbra e cedo despertou para o mundo das artes, dedicando-se, inicialmente ao teatro e, posteriormente à música.

Os “Concertos no Parque” tem como principal objetivo animar as noites de sábado na Curia, procurando desta forma atrair um maior número de turistas a esta estância termal, durante a época estival.

Pelo Parque da Curia vão ainda passar “Belle Époque I hip-hop (29 de julho), Rosmanim (12 de agosto), Filipe Furtado (19 de agosto), Amara Quartet (26 de agosto), L-blues (02 de setembro), BJazz – Coro de Jazz (09 de setembro) e Pure Syntony (16 de setembro).