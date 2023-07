Biblioteca de Cantanhede recebe evento sobre plantas aromáticas e comestíveis

O auditório da Biblioteca Municipal de Cantanhede recebe na próxima quarta-feira, dia 19 de julho, uma sessão subordinada à temática “Plantas aromáticas e comestíveis: dádivas da Natureza”.

Com a apresentação a cargo de Isilda Gentil, a iniciativa está integrada no projeto “Tardes Comunitárias: Dar + Vida aos Anos” e tem como principal objetivo dar a conhecer ao público em geral um pouco deste universo mágico que a natureza proporciona e que está realmente ao alcance de todos.

Isilda Gentil respeita a natureza e tudo o que esta Mãe oferece ao Homem: as árvores e os seus frutos, as flores, as ervas, nobres ou humildes, são dádivas que aceita, reconhecida. Este fascínio pelas plantas fez crescer o seu gosto por conhecer as propriedades destas amigas e como estas podem ser úteis ao Homem, em infusões reconfortantes ou ajudando a uma alimentação saudável.

Isilda Gentil nasceu em Coimbra, mas foi em Vila Nova, Outil, outrora uma aldeia próspera, que cresceu, criada por avós lavradores. Viveu em Angola de onde trouxe o fascínio pelas paisagens imensas, pelos cheiros misteriosos e reconfortantes da terra africana e uma nova forma de ver e sentir as pessoas.