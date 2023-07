Uma colisão entre dois ligeiros provocou um ferido, esta manhã, nas Lezírias (S. Lourenço do Bairro), soube o JB junto dos bombeiros. O alerta foi dado às 11h14.

O ferido, embora ligeiro, foi transportado para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC).

Segundo apurámos, o condutor de um dos veículos acidentados pôs-se em fuga.

Os Bombeiros de Oliveira do Bairro estão no local com sete operacionais, apoiados por duas viaturas.