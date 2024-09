Anadia dedica última semana de setembro à juventude

A semana da Juventude culmina com o “Festival Anadia Jovem”, nos dias 27 e 28 de setembro, no anfiteatro do Vale Santo (recinto da Feira da Vinha e do Vinho).

O Município de Anadia vai dedicar a semana de 23 a 28 de setembro à juventude, dinamizando um conjunto de atividades, culminando com o “Festival Anadia Jovem”.

A semana começa logo na segunda-feira, dia 23, com o workshop “Finanças inteligentes: o teu futuro começa agora”, dinamizado por Ana Januário, economista e educadora financeira certificada. A atividade vai decorrer na Biblioteca Municipal de Anadia, a partir das 18h, tendo como público-alvo adolescentes, jovens e jovens adultos.

Pretende-se com esta iniciativa capacitar os participantes a compreender e a elaborar orçamentos realistas, considerando fontes de rendimento, despesas e metas de poupança.

Por outro lado, incutir hábitos financeiros saudáveis, destacando a importância da poupança regular, bem como familiarizar e explicar conceitos como o IRS, Segurança Social e Recibos Verdes.

Os interessados em participar devem efetuar as respetivas inscrições para o e-mail juventude.m.anadia@gmail.com, para o Instagram @anadiajovem ou através do telefone 231 519 090.

Bárbara Tinoco entre os oradores de “Começar Hoje”

Na terça-feira, dia 24, o Cineteatro Anadia acolhe, entre as 8h e as 17h30, a Conferência “Começar Hoje”, com um variado leque de oradores, nomeadamente Jorge Faustino, Ricardo Carriço, Mariana Barbosa, Rui Bairrada, Rita Piçarra, Alexandra Lemos e Bárbara Tinoco.

Trata-se de um evento transformacional em que os jovens têm contacto com profissionais com percursos fantásticos, num ambiente que proporciona a mudança e alinhamento de mindsets, levando os jovens a perceber realmente qual será o seu futuro profissional e a forma como podem lá chegar. A atividade destina-se a jovens do 11.º e 12.º anos dos estabelecimentos de ensino do concelho de Anadia.

Desportos de aventura

Na quarta-feira, dia 25, a tarde (14h-19h) no Parque Urbano de Anadia é para desportos de aventura, nomeadamente escalada, slide e teia, e surf mecânico. Esta atividade é aberta à comunidade.

Paralelamente, neste dia, elementos da Força Aérea Portuguesa estarão presentes no local para apresentação do vasto leque de formação e condições de ingresso neste ramo das Forças Armadas. Os jovens serão, ainda, contemplados com oferta de experiência em simulador de voo e/ou em sistemas de realidade virtual, numa tenda destinada para o efeito. Este dia contará ainda com animação musical a cargo do DJ Mr. White.

Masterclass no dia 26

Na quinta-feira, dia 26, a partir das 18h, a Biblioteca Municipal de Anadia acolhe a masterclass “Falar em público e Técnicas de Apresentação”, dinamizada por Alexandra Ataíde, da Universidade de Aveiro.

Pretende-se, com esta iniciativa, dar a conhecer a estrutura base numa apresentação; identificar técnicas de apresentação a aplicar na conceção de uma apresentação; aprender formas de conexão com a audiência; analisar com eficácia apresentações em público; aprender a planear uma apresentação em público de forma eficaz, assim como aprender estratégias para lidar com o medo e a ansiedade de comunicar em público. As inscrições devem ser efetuadas para o e-mail juventude.m.anadia@gmail.com, para o Instagram @anadiajovem ou através do telefone 231 519 090.

Festival da Juventude no fim de semana

A semana da Juventude culmina com o “Festival Anadia Jovem”, que decorre na sexta-feira e no sábado, respetivamente 27 e 28 de setembro.

À semelhança dos anos anteriores, o evento decorre no anfiteatro do Vale Santo (recinto da Feira da Vinha e do Vinho), na cidade de Anadia.

No primeiro dia, a animação estará a cargo de Vaskiiito, Mizzy Miles, Sara Santini, Dj’s Pedro Moniz e André Cardoso. No sábado, o palco do Festival conta com a presença do Applause Band, Badoxa, Kiss Kiss Bang Bang, Mr. White e Tiede. As entradas no recinto são gratuitas.