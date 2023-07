Festival de volta às Folsas Novas

Suspenso durante três anos (o último decorreu em 2019), o Festival do Moliceiro, organizado pelo Grupo Folclórico de Santo António, regressa, no próximo domingo, ao cais das Folsas Novas, a partir das 15h.

Oportunidade imperdível para apreciar “a beleza dos barcos moliceiros, mergulhar na história e tradição da região e desfrutar de momentos de folclore e cultura”, garante a câmara municipal, que volta a apoiar a iniciativa. Este ano, com uma “novidade” – de ser possível passear, de barco moliceiro, no Rio Boco.

Segundo a organização, o festival tem início junto à Ponte da Fareja, a ponte mais antiga que atravessa o canal. Aqui os visitantes vão ter a oportunidade de assistir ao desfile dos tradicionais moliceiros, que navegarão pelas águas, exibindo a sua “beleza e história”, até chegar às Folsas Novas.

É aqui que decorrem diversas atividades – recriação do leilão de moliço e junco, tradição que remonta aos tempos em que os moliceiros, “ex-libris turístico da região”, eram utilizados para a colheita de algas.

No palco, como manda a tradição, para além do grupo da casa, vão atuar, em fim de festa, os seguintes ranchos: Folclórico Cultural do Covão do Coelho (Minde, Alcalena), Folclórico de Santa Eufémia de Pé de Moura (Gondomar), Folclórico Os Azuraras de Quintela (Mangualde), e Folclórico e Cultural Nossa Senhora de Monte Pedroso (Vila Nova de Gaia).



