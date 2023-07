Mais de um milhar de pessoas assistiu às marchas populares de Cantanhede

As marchas populares em honra de S. Pedro, padroeiro da cidade, regressaram no último sábado, dia 1 de julho, a Cantanhede, com mais de 500 marchantes a percorrer algumas das ruas do centro urbano até chegarem à Praça Marquês de Marialva, onde cerca de um milhar de pessoas aguardava a apresentação final das coreografias dos oito grupos participantes.

Organizado pelo Município de Cantanhede, em parceria com a União de Freguesias de Cantanhede e Pocariça, o desfile, repleto de cor e alegria, foi protagonizado pelos grupos de Murtede, Gira Sol, Cantanhede, Vilamar, Arrôtas, Fontinha, Tocha e Febres.

Coube à Gira Sol abrir o desfile, dando expressão à natureza em flor, tema escolhido no âmbito do projeto educativo “De mãos dadas pelo mundo das plantas”.

Seguiu-se a Marcha da Arrôtas, que recordou os anos 60 e o Rock n’Roll, e a Marcha da Fontinha, que dedicou o seu espetáculo à Rádio Auri-Negra, que também nos anos 60 era a voz da Gândara no FM.

Já a Marcha de Cantanhede quis enfatizar e valorizar o Parque Mayer, uma referência cultural do país durante quase um século e que entrou em declínio.

De regresso ao ativo após alguns anos de interregno, a Marcha de Febres retratou as típicas festas das aldeias, maioritariamente celebradas em agosto, mês indiretamente evocado pela Marcha de Murtede, que destacou a emigração na sua atuação, intitulada Portugueses no Mundo.

A Tocha evocou a sua Praia e as suas gentes, enquanto a Marcha de Vilamar homenageou quem viveu da costura, com o tema “Um Vestido por Medida e um Fato Catita”.

Posição destacada no programa teve, como habitualmente, a Praia da Tocha, que realizou uma semana antes, a 24 de junho, as marchas populares em honra de S. João.

Entre a assistência esteve o Executivo Municipal, nomeadamente a presidente Helena Teodósio, o vice-presidente Pedro Cardoso, e os vereadores Fernando Pais Alves, Adérito Machado, Célia Simões e Sérgio Negrão. Marcaram ainda presença o presidente da Assembleia Municipal, João Pais de Moura, o presidente da União de Freguesia de Cantanhede e Pocariça, Nuno Caldeira, além de outros autarcas de freguesia

O desfile, marcado ano após ano pela elevada adesão popular, foi realizado em parceria com a Associação de Moradores da Praia da Tocha e Junta de Freguesia da Tocha.