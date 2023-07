Município promove mais duas sessões de esclarecimento sobre alta velocidade

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro vai promover mais duas sessões de esclarecimento e informação sobre as propostas de passagem da Linha de Alta Velocidade no Concelho de Oliveira do Bairro.

Para além da realizada na passada quarta-feira, 12 de julho, no Auditório do Espaço Inovação, a Câmara Municipal vai realizar mais duas sessões, esta quarta-feira, na sede da AHRMA – Associação Humanitária e Recreativa de Montelongo da Areia, e na quinta-feira na sede da Associação de Melhoramentos de Águas Boas, ambas a iniciarem-se às 18h, com entrada livre.

Tal como aconteceu na primeira sessão, será feita a apresentação técnica dos dois traçados propostos pelo governo, o Eixo 4/5, que passará a poente da A1 no concelho, e a Variante de Oliveira do Bairro, que é a designação da proposta alternativa, que passa a nascente da mesma via.

Após a apresentação, será aberto um período de debate e esclarecimento de dúvidas que possam surgir por parte do público presente.

Recorde-se que, na primeira sessão, Duarte Novo, Presidente da Câmara Municipal de Oliveira do Bairro, explicou que “a decisão de avançar com a linha de Alta Velocidade, assim como os locais por onde vai passar, é do Governo e é um investimento que não trará qualquer mais valia direta para o Concelho de Oliveira do Bairro”.

“No entanto”, explicou o autarca, “esta é a realidade que temos que enfrentar e, da nossa parte, tudo faremos para que os impactos negativos dessa decisão sejam os mínimos possíveis para as famílias do nosso Concelho que vão ser afetadas, nomeadamente através da pronuncia sobre a escolha do traçado que menos prejuízos causará”.