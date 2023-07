Oliveira do Bairro e Lamballe geminados há 25 anos

A geminação Oliveira do Bairro/Lamballe celebrou, entre 18 e 23 de julho, o seu 25.º aniversário.

As comemorações decorreram na vila francesa, contando com uma delegação do município bairradino, que integrou Duarte Novo, presidente da Câmara Municipal, e Lília Ana Águas, presidente do Comité de Geminação português.

A comitiva contou ainda com elementos do Comité de Geminação, colaboradores da autarquia, elementos do Grupo Folclórico São Pedro da Palhaça e os músicos Tiago Matias e Beatriz Miranda, do projeto “Canção – Música Portuguesa”.

O ponto alto do programa decorreu no passado sábado, 22 de julho, com uma cerimónia oficial e apresentação de duas peças escultóricas alusivas ao aniversário da geminação, que contou com representantes políticos dos dois municípios.

Na ocasião, Duarte Novo considerou que “esta geminação simboliza a vontade dos europeus de continuarem a priorizar o diálogo e a partilha”.

Relativamente ao balanço dos 25 anos de ligação entre Oliveira do Bairro e Lamballe, o autarca considerou que “é extremamente positivo” e que o trabalho dos dois Comités de Geminação “continua a dar frutos, uma vez que é feito com paixão, de forma organizada e complementar, que tem criado raízes e marcas profundas nas duas comunidades e nos seus movimentos associativos”.

“É uma ligação que já extravasa a área puramente institucional e que passou diretamente para as pessoas que, por iniciativa própria, continuam a estabelecer contactos através de intercâmbios e atividades que permitem trocas de experiências e de conhecimento que valorizam sobremaneira quem neles participa”, acrescentou Duarte Novo.

