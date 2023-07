Oliveira do Bairro está acima da média na separação de lixo

2022 trouxe um acréscimo de 26,51% na recolha e separação de resíduos quando a média dos municípios da ERSUC não foi além de 5,26% de aumento em comparação com o ano anterior.

Oliveira do Bairro

O Município de Oliveira do Bairro está muito acima da média, na lista dos 36 municípios servidos pela ERSUC do Litoral Centro, no aumento da reciclagem dos resíduos sólidos urbanos em 2022, segundo apontam dados conhecidos na passada quinta-feira.