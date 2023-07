Piscinas municipais de Anadia em festa

As Piscinas Municipais de Anadia vão assinalar o seu 21.º aniversário, esta quinta-feira, dia 20 de julho, com várias atividades aquáticas dirigidas aos mais novos.

Neste dia, entre as 15h e as 19h, estão previstas diversas atividades, nomeadamente animação com insufláveis aquáticos. As crianças com menos de 10 anos deverão fazer-se acompanhar por um adulto. As entradas são livres.

Recorde-se que as Piscinas Municipais de Anadia, inseridas no Complexo Desportivo de Anadia, dispõem de três tanques, um de competição, um de aprendizagem e um de atividades aquáticas, nomeadamente hidroginástica, hidrosénior, aquagym e hidrobike. Paralelamente, disponibilizam ainda uma sala de fitness, hidromassagem, sauna (seca), três courts de ténis e um campo de futebol 7 sintético.

O acesso regular às Piscinas Municipais e aos seus programas de natação, fitness e atividades aquáticas faz-se mediante um cartão personalizado, a renovar época a época, após inscrição na secretaria das Piscinas. O equipamento funciona, atualmente, de segunda a sexta-feira, das 9h às 21h; e ao sábado, das 9h às 13h.

De referir ainda que, durante o próximo mês de agosto, as Piscinas Municipais de Anadia vão estar abertas, de segunda a sexta-feira, das 14h às 20h30, em regime de aula livre.