Raul Almeida entregou lista candidata à liderança da Turismo Centro de Portugal

Lista reúne autarcas e representantes do setor privado na área do turismo.

Raul Almeida formalizou, no passado dia 6 de julho, a candidatura à liderança da Entidade Regional de Turismo do Centro de Portugal, com a entrega da lista candidata aos órgãos sociais. A lista foi entregue na sede deste organismo, em Aveiro.

O Mandatário da Candidatura é Jorge Rebelo de Almeida, presidente do Conselho de Administração da Vila Galé S.A, grupo do qual é o fundador.

A lista para a Comissão Executiva é liderada por Raul Almeida, presidente do Município de Mira, e apresenta como vice-presidente Anabela Freitas, presidente do Município de Tomar. Integra também a Comissão Executiva Jorge Sampaio, vice-presidente do Município da Anadia, além de um representante das entidades privadas (a Federação Portuguesa de Turismo Rural, representada por Elsa Marçal) e de um representante dos municípios associados (a Câmara Municipal de Ourém, representado pelo seu presidente, Luís Albuquerque).

A candidatura à Mesa da Assembleia Geral é liderada pela TCP – Associação para a Promoção do Turismo na Região Centro de Portugal, representada pelo seu presidente, Pedro Machado. Recorde-se que Pedro Machado termina o seu mandato como líder da Comissão Executiva. Para Secretário da Mesa, o candidato a Câmara Municipal da Covilhã, representada pelo seu Presidente, Vítor Pereira.

Para o Conselho de Marketing, a lista apresenta como candidatos: Hotel Avenida, representado por Jorge Loureiro; ADIRAM – Associação Aldeias de Montanha, representada por José Francisco Rolo; Aldeias Históricas de Portugal, representada por Carlos Ascensão; Município de Torres Vedras, representada pela sua presidente, Laura Rodrigues; Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior, representada por Rodolfo Baldaia de Queirós; Empreendimentos Turísticos Montebelo, representada por Jorge Costa; e APECATE – Associação Portuguesa de Empresas de Congressos, Animação Turística e Eventos, representada por António Marques Vidal.

“Formalizei hoje a candidatura à liderança da Turismo Centro de Portugal, com a entrega de uma lista de união, que representa os municípios e as empresas de turismo da região Centro de Portugal”, considera Raul Almeida.

“A atividade turística está em franco crescimento neste território, pelo que estão reunidas todas as condições para prosseguir e, se possível, intensificar este percurso de excelência. As pessoas que compõem esta lista, de grande competência, experiência e dinamismo, são a melhor garantia de que a Turismo do Centro continuará a estar na linha da frente do crescimento turístico nacional”, acrescenta o candidato.

As eleições para o mandato entre 2023 e 2028 da Turismo Centro de Portugal terão lugar no próximo dia 26 de julho.