Entrecosto marinado e grelhado

Ingredientes:

1,5 kg de entrecosto

sal

1 c. chá de pimenta em grão

1dl de vinho branco

0,5dl de vinagre

2 folhas de louro

colorau doce

3 cravos-da-índia

1 c. sopa de azeite

Legumes a gosto para acompanhar

Preparação:

Corte o entrecosto às fatias dividindo-as pelos ossos. Disponha os pedaços num pirex. Misture, muito bem, um pouco de sal, grãos de pimenta pisados, vinho branco, vinagre, louro, uma pitada de colorau, cravos-da-índia e o azeite.

Tape o pirex com película aderente e guarde no frigorífico de um dia para o outro.

Enxugue os pedaços e grelhe-os de preferência em lume de carvão.

Sirva de imediato com legumes a gosto.