Uma vida e uma paixão ligada ao desporto onde é conhecido por “Doutor Pascoal”

A sua ligação ao desporto começou em 1976 como guarda-redes de futebol nos juvenis da UD Bustos.

Emigrou para a Venezuela e jogou no Luso Larense. Dois anos depois de regressar a Portugal, esteve três anos no GD Troviscalense, onde também foi diretor. Seguiu-se o Mamarrosa FC (três anos) onde exerceu as mesmas funções, tendo regressado à UD Bustos onde esteve duas épocas. Foi treinador adjunto de Quim Tavares na UD Bustos e massagista onde se sagrou campeão distrital por três vezes. Esteve ainda na AD Amoreirense e FC Samel, como adjunto de Quim Tavares, sendo ainda massagista.

Em 2000, com um grupo de amigos, criou uma equipa de futsal de ADREP. E por lá continua. Em 2001 concluiu o curso de massagista desportivo pela Associação de Futebol de Aveiro e, no ano seguinte, formação de dirigente desportivo pela Federação Portuguesa de Futebol.

No passado dia 16 de junho, foi reconhecido durante a VI Gala da Associação de Futebol de Aveiro com o prémio Dedicação.

Leia a entrevista completa na edição impressa do JB do dia 20 de julho