Câmara de Oliveira do Bairro oferece livros de fichas aos alunos do 1.º ciclo

Serão abrangidos quase mil alunos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro.

A Câmara Municipal de Oliveira do Bairro vai oferecer os cadernos de fichas a todos os alunos do 1.º ciclo do ensino básico, do Agrupamento de Escolas do Concelho, para o ano letivo 2023/2024.

O Município prevê, com esta medida, abranger um total de 956 alunos do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Bairro, num investimento municipal superior a 38 mil euros.

A vereadora da Educação do Município, Lília Ana Águas, refere que, “com esta medida, pretendemos amenizar os elevados encargos financeiros que o início do ano escolar representa para os encarregados de educação, combatendo a exclusão social e promovendo a igualdade de oportunidades no acesso escolar a todas as crianças do nosso concelho, independentemente das suas condições socioeconómicas ou do escalão de abono de família da Segurança Social”.

Para beneficiar deste apoio, os encarregados de educação devem adquirir os cadernos de fichas de Português, Matemática, Estudo do Meio e Inglês, preferencialmente em livrarias do concelho, e efetuar a candidatura a reembolso, obrigatoriamente, entre 1 de setembro e 31 de outubro de 2023, através da plataforma SIGA – Edubox.

A candidatura deve ser acompanhada da respetiva fatura, com o nome e número de contribuinte do aluno, bem como, do nome do estabelecimento de ensino, da discriminação dos cadernos de fichas e do número de IBAN do encarregado de educação, para ser realizada posteriormente a transferência bancária.

De referir que as candidaturas efetuadas após o prazo estabelecido não serão aceites.

A decisão de comparticipação da totalidade dos custos referentes à aquisição deste material escolar foi aprovada por unanimidade na última reunião de câmara, realizada no dia 10 de agosto.