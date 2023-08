Cantanhede vai ser “capital” da Juventude durante três dias

Projeto vencedor do Orçamento Participativo Jovem com inúmeras atividades.

É já amanhã, dia 29 de agosto, que tem início o “Cantanhede Young People Summer 2023”, projeto vencedor da primeira edição do Orçamento Participativo (OP) Jovem de Cantanhede.

Durante três dias, decorrem em três locais distintos do concelho inúmeras atividades desportivas, recreativas e culturais.

Música ao vivo, um torneio de futsal, peddy paper, debates, visitas culturais ou bodyboard são algumas das atividades previstas, repartindo-se pela cidade de Cantanhede, pela vila de Ançã e pela Praia da Tocha.

Segundo o vice-presidente da Câmara Municipal com o pelouro da Juventude, Pedro Cardoso, “a programação promete e a expetativa é enorme, com a relevância de que foram os jovens a decidir qual dos projetos a concurso correspondia mais aos seus interesses e expetativas e qual pretendiam que fosse alvo de investimento público municipal. Tem o mérito de ser um projeto de jovens, para jovens, decidido pelos jovens e com eles a liderar a sua implementação”.

O autarca destacou ainda “a importância da participação democrática e de maior envolvimento dos jovens nos processos de decisão, no qual lhes foi dada a oportunidade de identificar e propor projetos que considerem de interesse para o concelho. O OPJ constituiu uma oportunidade de recolha de opiniões, e contributos da população jovem do concelho, dando-lhe vez e voz”.

A iniciativa começa com um torneio de futsal e uma visita à Câmara Municipal, pelas 9h30. Segue-se o “Percurso do Marquês”, que vai levar os jovens a alguns dos locais históricos mais emblemáticos da cidade, seguido do peddy paper “Passo a passo com o Marquês”.

Da parte da tarde, pelas 16h, o auditório da Biblioteca Municipal é palco de debate sobre a cultura política dos jovens, com a presença de jovens dirigentes políticos da JS, JSD, JCP, BE e CHEGA.

A partir das 18h, no mesmo local, realiza-se uma palestra subordinada ao tema “O impacto da prática desportiva na saúde mental dos jovens”.

A programação do primeiro dia termina com as atuações de Johnny the Bass, Mizzy Miles e Johnny F na Praça Marquês de Marialva.

Para quarta-feira, dia 30 de agosto, para além do torneio de futsal, está agendada uma visita à vila de Ançã, pelas 16h, com uma prova de vinhos e divulgação do Bolo de Ançã, às 17h, no Quintal da Fonte de Ançã.

À noite, no Terreiro do Paço, atuam Vasco Amaral, +55 e Olga Ryazanova.

Na quinta-feira, dia 31 de agosto, a Praia da Tocha é o epicentro das atividades, com o torneio de futsal no pavilhão da Escola Básica 2,3 João Garcia Bacelar, o batismo no bodyboard a partir das 11h e a visualização do telefilme “Hora dos Lobos”, às 19h, no Centro de Interpretação de Arte Xávega.

A noite é dedicada à música, com as atuações de Braga, Verts, Fabior, Fifty e Johnny F no Largo da Fonte.

De acordo com os seus promotores (Tiago Vinagreiro, Carlos Lima, João Nuno e Tiago Reis), o “Cantanhede Young People Summer 2023” propõe-se atrair potencial jovem ao concelho de Cantanhede; valorizar o património cultural e turístico da região; promover uma boa relação entre as instituições políticas do concelho e os jovens; e promover a saúde mental e o bem-estar físico e psicológico dos jovens.