“Concertos no Parque”, na Curia, recebe Filipe Furtado

A animação de verão na Curia, “Concertos no Parque”, prossegue no próximo sábado, dia 19 de agosto, pelas 22h, com a atuação de Filipe Furtado, numa organização do Município de Anadia, com entrada gratuita.

Nascido e criado na cidade de Ponta Delgada, Açores, Filipe Furtado trocou as ilhas pela cidade de Coimbra, em 2010, para prosseguir os estudos, contudo, a paixão pela música falou mais alto e, terminada a licenciatura, ingressou no curso de jazz da Tone Music School.

Com a guitarra como companheira, começa a escrever, a experimentar, a musicar alguns poemas e a ganhar coragem para cantar em público.

Apreciador musical eclético, é no vasto paraíso da música brasileira que mora a sua paixão: a bossa nova. “Prelúdio” é o seu disco de estreia, foi gravado nos estúdios da Blue House e lançado pela editora açoriana Marca Pistola, no final de 2022.

Os “Concertos no Parque” tem como principal objetivo animar as noites de sábado na Curia, procurando desta forma atrair um maior número de turistas a esta estância termal, durante a época estival.

Pelo Parque da Curia vão ainda passar, no mês de agosto, o grupo Amara Quartet (dia 26 de agosto).