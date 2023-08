Detido em flagrante a furtar materiais de construção na Mealhada

GNR está a investigar a autoria de mais três furtos do género nos últimos 15 dias.

Um antigo empresário residente no concelho de Anadia foi detido, em flagrante, na madrugada desta terça-feira, a furtar materiais de construção na Mealhada, disse ao JB fonte policial.

O suspeito, com 46 anos de idade, teria na sua posse cerca de 1.500 euros em artigos de cimento e de barro, entretanto apreendidos, assim como a viatura usada para o ilícito, quando se preparava para consumar o furto no Parque Europa, na Malaposta do Carqueijo, por volta da 1h45.

O JB sabe que as autoridades estão a investigar se o homem em causa terá a ver com a autoria de outros três furtos do género na região, nos últimos 15 dias.

Após investigações da GNR, o suspeito foi seguido pelas autoridades até aquele estabelecimento, tendo sido detido, posteriormente, pelos militares do Posto Territorial da Mealhada.