Feira do Mel e do Pão anima Luso e lança alerta para a importância das abelhas

Edição deste ano com novidades e com o grito de alerta dos apicultores para a importância das abelhas no ecossistema.

A Feira do Mel e do Pão é já um marco na animação de verão da vila termal do Luso. A edição deste ano foi apresentada na passada sexta-feira e apresenta novidades para o recinto, mas reforça também o grito de alerta dos apicultores para a importância das abelhas no ecossistema e para a necessidade de apoio para segurar o setor apícola na região.

A Feira vai decorrer de 12 a 15 de agosto, no recinto da Alameda do Casino e no espaço da Fonte de S. João, onde estarão montadas as banquinhas de produtores de mel e de padarias locais, num total de 23 espaços, acrescidos de um restaurante a cargo do Centro Social Melo Pimenta e um bar da responsabilidade da Associação dos Jovens Cristãos do Luso.

Ao longo de quatro dias, os visitantes poderão fazer provas, obter informações sobre os produtos em destaque e adquirir os mesmos. Refira-se ainda que, paralelamente ao certame, haverá um vasto programa de animação gratuito, de palco e de rua.

Alertas dos apicultores

No curto espaço de dois anos, a região do Litoral Centro passou de 21.000 colmeias para 15.800, com o último ano a trazer quebras de produção na ordem dos 60%. As preocupações foram manifestadas pelos responsáveis da AALC na conferência de imprensa de apresentação da Feira do Mel e do Pão.

