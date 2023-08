Festa do Desporto vai reconhecer trabalho dos agentes desportivos de Cantanhede

Normas do evento, que terá lugar no primeiro trimestre de 2024, aprovadas em reunião de executivo. Serão atribuídos oito prémios principais.

Reconhecer publicamente o trabalho realizado por todos os agentes desportivos que se envolvem na promoção e generalização da prática desportiva, quer na vertente competitiva, quer enquanto escola de formação, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes, é o objetivo da Festa do Desporto do Município de Cantanhede, que vai regressar no primeiro trimestre de 2024.

No preâmbulo do documento que define as normas de atribuição dos prémios, e que foi aprovado esta quarta-feira, 23 de agosto, em reunião do Executivo Municipal, pode ler-se que “estes prémios são o reconhecimento do desempenho daqueles que mais se destacaram em cada modalidade desportiva, distinguindo e incentivando os intervenientes do fenómeno desportivo do Concelho de Cantanhede a melhorarem os seus resultados desportivos”.

De acordo com o vereador do Desporto, Adérito Machado, a Festa do Desporto do Município de Cantanhede, “além de um momento de reconhecimento de todos quantos diariamente dignificam o movimento desportivo local, pretende ser um estímulo para que os mais novos optem pela prática desportiva”.

No evento, a realizar no primeiro trimestre de cada ano, são entregues prémios aos agentes desportivos que mais se distinguiram ao longo da época desportiva transata. Para o efeito, foram definidas duas categorias de distinções: “Prémios Principais”, para os quais são definidos quatro nomeados para a eleição de um vencedor de acordo com decisão de um júri, e “Menção Honrosa”, que premeia todos os atletas, individual ou coletivamente, em função da modalidade praticada, que tenham alcançado resultados de relevo distrital, nacional e internacional.

Serão atribuídos oito “Prémios Principais” (Equipa do Ano – Desportos Individuais e Coletivos; Atleta do Ano – Masculino e Feminino, em representação de associações do Concelho; Atleta do Ano – para todos os naturais ou residente há mais de cinco anos no Concelho, Dirigente do Ano; e Evento Desportivo do Ano).

Já as “Menções Honrosas”, de acordo com a modalidade, contemplam desportos coletivos e individuais. Haverá ainda prémios Desporto Adaptado, Fair-Play e Carreira.

O processo de seleção dos vencedores nas respetivas categorias será da responsabilidade de uma Comissão de Avaliação, constituída por um conjunto ímpar de personalidades ligadas ao processo desportivo local (dirigentes, treinadores, atletas, jornalistas, entre outros). Compete ao vereador do Desporto, enquanto presidente da Comissão de Avaliação, homologar a lista de atribuição dos prémios.