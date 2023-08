Garrafeira “Grande Reserva”, na Mealhada, dá a conhecer vinhos de todo o país

Após uma década a trabalhar a estratégia de marcas de vinhos de todo o país, o proprietário da Grande Reserva, Ricardo Barrelas, decidiu reforçar a paixão pelo mundo vitivinícola ao abrir uma garrafeira sob o conceito “boutique wine shop”, para dar a conhecer à cidade da Mealhada, vinhos de Portugal Continental e das ilhas. O empreendedor confessa que “este foi um percurso sinuoso, pois o nome e a identidade do projeto estavam já definidos em julho de 2019. Planeámos a abertura para entre o final desse ano e o início de 2020, mas depois veio a pandemia de covid-19 e foi tudo adiado”.

A Garrafeira Grande Reserva pretende oferecer ao consumidor vinhos que não estão, na sua esmagadora maioria, disponíveis nas grandes superfícies, assim como nas garrafeiras mais próximas, com o objetivo de construir um portfólio muito próprio. “Temos procurado criar uma oferta eclética e não elitista, com vinhos de inquestionável qualidade mas acessíveis a qualquer enófilo”, assume o proprietário.

Ricardo Barrelas confessa que tem sido entusiasmante dar a conhecer aos clientes, produtores e vinhos menos conhecidos. “Somos, muitas vezes, o ponto de contacto entre o produtor e o consumidor porque nas grandes superfícies esse trabalho não existe e na restauração ainda existe um caminho longo a percorrer de educação vínica, digamos assim. O storytelling de uma marca deve ser feito no ponto de venda e temos esse dever para com o consumidor. Dizer que o vinho cheira a isto ou sabe a isto simplesmente não chega”, defende o proprietário.

A Grande Reserva está também a desenhar algumas experiências de enoturismo com um grupo restrito de produtores, alguns dos quais nunca exploraram esta valência até ao momento. Foi ainda criado um Wine Club onde cada membro tem acesso a benefícios totalmente exclusivos e é uma das poucas garrafeiras em Portugal aderentes ao movimento global Wine in Moderation, que visa promover uma cultura do vinho saudável, positiva e convivial.

O espaço, localizado no centro da cidade, está decorado com elementos ligados à cultura do vinho, desde logo uma barrica proveniente da adega do avô do proprietário, garrafões revestidos a vime que honram esta arte da região ou pedras de diferentes minerais que o empresário traz das suas visitas a produtores e que ajudam a comprovar a diversidade de solos que existem no país.