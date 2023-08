Leandro Ramos falha final do dardo mas acrobacia dá nas vistas

O lançador Leandro Ramos falhou, na passada sexta-feira, a qualificação para a final do dardo, mas a sua já habitual acrobacia captou a atenção mundial, nos Campeonatos de Atletismo que decorreram em Budapeste.

Após os lançamentos, o português, natural de Bustos, Oliveira do Bairro, culminou o movimento com uma acrobacia a que quem o segue já se habituou, mas ainda assim inédita e invulgar para a maioria dos que assistiam àquelas provas na capital húngara, tornando-se viral entre os órgãos de comunicação social e nas redes sociais.

Leandro Ramos sentia-se bem e queria qualificar-se para a final do concurso do lançamento do dardo nos Mundiais em Budapeste. No segundo ano nesta competição, o oliveirense esperava alcançar esse resultado e acabou por sair de Budapeste “ainda mais frustrado” do que na estreia, nos campeonatos de 2022, em Eugene, nos Estados Unidos.

Ramos, de 22 anos, fez o melhor ensaio com a marca de 74,03 metros e foi 31.º classificado em 34 concorrentes, longe da qualificação para a final, cujo último apurado, o romeno Andrian Mardar, conseguiu lançar o dardo a 79,78 metros. O melhor da qualificação foi o indiano Niraj Chopra, atual campeão olímpico, com 88,77 metros.

“Este ano saio ainda mais frustrado. No ano passado, foi o meu primeiro Mundial, este ano já era o segundo, sentia-me melhor, estava mais bem preparado. Há atletas mais experientes que me dizem que é assim: uns dias estamos em altas e outras cá em baixo. E, quando se está em baixo, é que se dá valor ao chegar lá acima», afirmou o atleta.

Leandro Ramos com o treinador Carlos Tribuna

“Esperava estar na final, porque estou a sentir-me bem e creio que posso lançar acima dos 80 metros. O meu treinador [Carlos Tribuna] diz que posso lançar até para recorde pessoal, mas as coisas não têm surgido. Tenho cometido alguns erros tecnicamente, daí não terem saído esses metros”, declarou ainda Leandro Ramos, que pretende a competir até meio de setembro, para atingir a qualificação para estreia olímpica (também portuguesa) no lançamento do dardo.

“Este Mundial pode despertar alguma coisa em mim, para fazer uma coisa grandiosa, como a marca de qualificação direta para os Jogos Olímpicos Paris2024 [85,50 metros]. Penso que sou capaz disso ainda este ano, só tenho de encontrar as provas certas”, frisou Leandro Santos, que começou o concurso com um arremesso a 66,02, depois melhorou para a marca (final) de 74,03 e encerrou a participação com 73,55.