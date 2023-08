Frango agridoce

Ingredientes:

600 g de peito de frango

40 g de açúcar

2 cenouras

1/2 pimento amarelo

1/2 pimento vermelho

1,5 dl de água

0,5 dl de vinagre de vinho branco

2 colheres (sopa) de azeite

1 colher (sopa) de molho inglês

1 colher (sopa) de molho de soja

1 colher (sobremesa) de amido de milho

1 colher (café) de sal

Pimenta q.b.

Preparação:



Corte a carne aos cubos e tempere-a com o molho inglês, o molho de soja, o sal e a pimenta e deixe repousar.

Lave e corte as cenouras e os pimentos às tiras finas.

Coza ligeiramente em água a cenoura e os pimentos, depois escorra-os e reserve.

Numa frigideira com o azeite salteie o frango. Junte as cenouras e os pimentos, o vinagre e o açúcar e mexa. Dissolva o amido de milho na água e junte-os também à carne. Envolva e deixe apurar.

Sirva acompanhado de arroz branco e legumes a gosto.