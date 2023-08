Mulher de 67 anos detida por suspeita de atear fogo em Boialvo (Anadia)

O incêndio, no passado sábado, consumiu 14 hectares de mato e povoamento florestal.

Uma mulher, com 67 anos, foi detida pela Polícia Judiciária, alegadamente por ser a autora do incêndio florestal que deflagrou no passado sábado, dia 12, logo após a hora de almoço, em Boialvo, concelho de Anadia.

Apesar do pronto e robusto combate efetuado, pelos meios aéreos e terrestres afetos logo após o alerta, o incêndio consumiu cerca de 14 hectares de mato e povoamento florestal, em Boialvo e Avelãs de Cima.

A suspeita terá recorrido a chama direta, sendo ateados três focos, distintos e afastados entre si, numa zona de extensa mancha florestal. O incêndio mobilizou 174 bombeiros, 50 meios terrestres e 7 meios aéreos.

Não foi possível determinar qualquer motivação racional ou explicação plausível para a prática dos factos, “atuando a arguida num quadro de alguma perturbação emocional”, segundo nota das autoridades.

A suspeita foi identificada e detida fora de flagrante delito, pela PJ, através do Departamento de Investigação Criminal de Aveiro, com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições em Espaço Rural.

A mulher vai ser presente às Autoridades Judiciárias, na comarca de Aveiro, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.