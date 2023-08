São Domingos volta a reunir dezenas de convidados em animado Summer Fest

As Caves do Solar de São Domingos (Ferreiros – Anadia) regressaram, no passado dia 19 de agosto, aos grandes eventos de Verão na Bairrada.

Pelo segundo ano consecutivo, a empresa promoveu, no Parque Urbano da cidade de Anadia, um muito concorrido Summer Fest, onde desfilaram vinhos e espumantes produzidos por esta empresa anadiense que completou já 85 anos de existência. O evento foi aproveitado para revelar os vencedores do concurso de fotografia, que teve como temas a vitivinicultura e produtos da empresa. Uma competição que esteve aberta a nível nacional, a fotógrafos amadores e profissionais, e que teve três aliciantes prémios monetários – mil euros para o 1.º prémio, 500 para o 2.º e 300 euros para o 3.º classificado, que levaram ainda para casa produtos da empresa.

