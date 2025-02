Jovem oliveirense vence concurso de cozinha ITAU Chef Challenge

O oliveirense Telmo Alves e Pedro Cruz, de Sever do Vouga, ambos com 19 anos, foram os grandes vencedores do prestigiado concurso ITAU Chef Challenge: Da Sala de Aula à Cozinha, que decorreu recentemente no Porto.

Estes jovens, que concluíram o curso de Técnico de Cozinha/Pastelaria, na EFTA (Escola de Formação Profissional em Turismo de Aveiro), no último ano letivo, estão atualmente a frequentar o curso de Gestão e Produção de Cozinha na Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra (EHTC).

Telmo Almeida Alves, residente em Oliveira do Bairro, desde pequeno que adora cozinhar. Foi na EFTA que concluiu o 12º ano no curso de Técnico/a de Cozinha/Pastelaria, tendo estagiado no Pestana Hotel – Promenade, no Funchal (Madeira) e, no verão passado, no Sublime Comporta – Country Retreat & SPA.

Criatividade, técnica e inovação

O concurso ITAU Chef Challenge, promovido pelo Instituto Técnico de Alimentação Humana (ITAU), desafiou os participantes a demonstrar criatividade, técnica e inovação na cozinha, ao longo de quatro provas desafiantes. Telmo Alves e Pedro Cruz brilharam com a sua dedicação e competência, conquistando o júri e levando o título para casa.

O 1.º lugar no ITAU Chef Challenge, para além do troféu e de vouchers no valor de 1000 euros, dá a estes jovens a possibilidade de estágio remunerado no ITAU e um workshop exclusivo no Mercado do Bolhão.

As provas foram realizadas entre 16 e 24 de janeiro. Na primeira prova, sob o tema “Memórias de Infância”, apresentaram o prato Ratatouille; no dia 17, uma Burrata defumada com legumes grelhados e pesto; no dia 23, escolheram dar a degustar um Bacalhau à baixa temperatura com pó pil pil, puré com carvão ativo e bimbis. Para o último dia, tendo como tema “Mercado do Bolhão”, reservaram o prato Wellington de bacalhau com azeite de salsa e tomate grelhado.

Quer a EFTA, escola por onde passaram Telmo e Pedro, quer a EHTC, onde se encontram atualmente, demonstraram orgulho por esta conquista, desejando a ambos votos de muito sucesso nesta já promissora carreira no setor da gastronomia e restauração.