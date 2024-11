Concurso Literário Rosinda de Oliveira: a homenagem necessária da PROMOB e IEC

A PROMOB – Associação de Promoção e Mobilização da Comunidade, em conjunto com o IEC (Instituto de Educação e Cidadania), está a desenvolver o Concurso Literário Rosinda de Oliveira, cujas inscrições para a 7.ª edição já estão abertas e a decorrer até ao dia 15 de dezembro. “A professora Rosinda era a pessoa do ensino das letras com mais influência na Mamarrosa, por isso, fazia todo o sentido que tivesse um concurso literário com o seu nome”, afirma Ricardo Regalado, presidente da Associação, em entrevista ao JB, sobre a origem desta atividade.

O IEC já tinha um evento dedicado à professora, as “Conferências Rosinda de Oliveira”, mas Ricardo Regalado propôs que as duas associações se juntassem com algo que “elevasse o plano de atividades de modo a aplicar os verdadeiros objetivos das associações”. Dessa junção de ideias e valores, surgiu o Concurso Literário Rosinda de Oliveira, que conta com o apoio do Município de Oliveira do Bairro e do Agrupamento de Escolas do Concelho, de modo a promover o conhecimento, hábitos de leitura e escrita.

Adição da ilustração

O concurso literário já vai para a sétima edição mas, de modo a chegar a mais públicos, pois nem todos sabem ler e escrever e “o desenho também é uma linguagem”, na edição passada adicionou-se a vertente ilustrativa ao Concurso. Esta novidade foi proposta pela PROMOB, a qual o “IEC imediatamente aceitou”.

Esta vertente artística mantém-se e, assim, os interessados, podem também enviar ilustrações, alusivas aos textos da edição anterior. “Duas pessoas têm interpretações diferentes do mesmo texto, e é muito engraçado ver isso a acontecer neste concurso”, afirma o presidente da PROMOB.

O concurso, tanto a parte literária como a ilustração, encontra-se dividido em três escalões: infantil, juvenil e adultos. Os textos, escritos em prosa, são de tema livre, ao contrário das ilustrações, que estão sujeitas aos textos da edição passada.

As candidaturas devem ser feitas através de formulário disponível no site da PROMOB. Depois, os candidatos devem enviar um texto inédito para o e-mail do concurso (concursolipro@gmail.com) e/ou uma ilustração original para a morada do IEC (via correio ou presencial).

Os textos e ilustrações serão avaliados pelo júri, sendo a professora Filomena Oliveira Martins, filha de Rosinda de Oliveira, a presidente de mesa de júri do concurso de literatura, e a arquiteta Olga Santos, a presidente do júri do concurso de ilustração.

Após selecionados os melhores trabalhos, serão entregues três prémios – 1.º, 2.º e 3.º lugar – a cada escalão das duas categorias, assim como menções honrosas e certificados a todos os participantes. “Temos feito um trabalho árduo para que os prémios tenham uma expressão maior, mas ainda não temos apoios suficientes para tal”, lamenta Ricardo Regalado. No entanto, acrescenta que “é assim que vemos que o interesse dos participantes é mesmo pela escrita e pela arte e não tanto pela recompensa”.

Os prémios, que incluem também um livro fornecido pela PROMOB e ainda outro pelo Município de Oliveira do Bairro, são entregues entre a primeira e a segunda semana do mês de fevereiro, “altura do aniversário da Professora, integrados nas Conferências Rosinda de Oliveira”.

Este tipo de atividades “tem toda a importância para o cumprimento de objetivos da Associação como a promoção de conhecimento científico e literário, assim como do trabalho em comunidade e para a comunidade”.

Contudo, “do ponto de vista financeiro, esta é das atividades mais dispendiosas, mas, ao mesmo tempo, é desafiante e aliciante”, afirma Ricardo Regalado, acrescentando que, “por causa desse aliciamento, a atividade torna-se bastante importante para promover hábitos de escrita e leitura, que é o objetivo primeiro”.

Concurso para todo o país

Este concurso não se cinge apenas a pessoas do concelho de Oliveira do Bairro, mas sim de todo o país e até de países estrangeiros. “Houve uma edição que tivemos inscrições dos Açores, assim como de outros países como Brasil e Venezuela.”

Atividades planeadas para o ano inteiro

Para além deste concurso, a PROMOB tem uma panóplia de atividades programadas para serem realizadas ao longo de todo o ano. “Vamos ter uma série de concertos na nossa sede, o que é um desafio e um objetivo que temos, em organizar mais eventos na sede da Associação”, revela Ricardo.

Assim, dia 9 de novembro realizam o concerto “Tons de Bossa”, dia 16 de novembro um concerto com músicas alusivas ao 25 de Abril e dia 15 de dezembro um evento – Albergar-te – “com muitas associações, dos concelhos vizinhos, de Anadia, Águeda e Albergaria de modo a angariar fundos para uma associação de Albergaria, que viu arder uma parte da sua sede nos incêndios que ocorreram em setembro”. Será neste evento que a orquestra comunitária “Barroca” vai fazer a sua estreia.

Para o próximo ano, já se encontram a preparar várias atividades, começando pela semana cultural, com conferências, concertos, exposições, onde serão abordados vários temas. Para 2025, irão abordar “a dimensão e o impacto da comunidade venezuelana na nossa região, tanto na arquitetura, na cultura como na gastronomia. O impacto que a primeira onda imigratória teve e agora esta segunda”, revela o presidente da PROMOB.

“Em março temos o Festival da Semente” e mais para a frente haverá outras atividades, umas planeadas, outras que “surgem das circunstâncias em que nos encontramos”, que vão ser anunciadas na agenda do site da PROMOB.