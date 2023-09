Anadia quer dar resposta às necessidades de habitação no concelho

Aproveitando a deslocação da Ministra da Habitação às obras em curso na Quinta do Rangel, em Ancas, o município revelou projetos e obras que visam afirmar Anadia como um concelho inclusivo e com uma oferta habitacional adequada à população.

Marina Gonçalves, Ministra da Habitação, deslocou-se na última sexta-feira, dia 8 de setembro, a Ancas (Quinta do Rangel), no concelho de Anadia onde o município tem em construção um projeto habitacional que vai alojar 16 agregados familiares, no âmbito da Estratégia Local de Habitação (ELH) de Anadia, num investimento de cerca de 1.750.000 euros, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).