BJazz Choir em concerto no Parque da Curia

Os “Concertos no Parque” têm como objetivo animar as noites de sábado na Curia.

A animação da Curia prossegue este sábado, dia 9 de setembro, pelas 22h, com a atuação do BJazz Choir, no âmbito dos “Concertos no Parque”, organizado pelo Município de Anadia.

O BJazz Choir nasceu em finais de 2012, no ano em que Guimarães foi Capital Europeia da Cultura, associado à escola de jazz do Convívio. Atualmente, o BJazz Choir é uma entidade independente e constitui-se como The BJazz Choir Associação Cultural.

A formação inclui elementos de várias profissões, oriundos não só de Guimarães, mas também do Porto, Braga, Famalicão e Celorico de Basto. O repertório inclui arranjos originais criados propositadamente para o coro sobre temas de jazz, blues, soul, gospel, bossa nova e fado-jazz, sem esquecer a vertente pedagógica – um dos objetivos pretendidos com o projeto. Ao longo destes anos, o BJazz Choir tem-se apresentado em vários eventos e festivais um pouco por toda a Península Ibérica, a cappella ou com acompanhamento de banda. Recentemente, em 2018, gravaram o seu primeiro trabalho discográfico em estúdio.