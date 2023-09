Bruno Seabra é o novo líder da concelhia de Oliveira do Bairro do PSD

As eleições internas para os órgãos concelhios decorreram no passado sábado, com uma lista única que se apresentou com o slogan “O Futuro começa Agora…”.

Bruno Seabra é o novo presidente da Comissão Política do PSD de Oliveira do Bairro, sucedendo no cargo a Paulo Pardal.

Bruno Seabra, que é atualmente o presidente da Junta de Freguesia de Oiã, assumindo agora a presidência da Comissão Política, conta como vice-presidentes com José Soares e Simão Vela, fazendo ainda parte da equipa Fábio Almeida, Clara Oliveira, Sara Campos, João Sol, Helena Soares, António Miranda, Ricardo Regalado, Valter Matos, Luís Ruivo e Jéssica Gaudêncio, bem como os suplentes Nuno Barata, Diogo Esteves, Paulo Pequeno e Sezinando Lourenço.

