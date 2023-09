Câmara de Cantanhede abre candidaturas para as Bolsas de Inovação Científica

Até ao próximo dia 15 de setembro, decorre a segunda fase de candidaturas às Bolsas de Inovação Científica Professor Doutor António Lima-de-Faria, programa de incentivo e apoio à investigação científica inovadora, instituído no âmbito de um acordo do cientista patrono com a Câmara Municipal de Cantanhede. Conforme consta da deliberação camarária aprovada para o efeito, até 2025, serão concedidas duas bolsas anuais, no valor de mil euros cada, uma delas patrocinada pela autarquia, outra por António Lima-de-Faria, eminente geneticista, académico e investigador há muitos anos radicado na Suécia.

As duas prestações pecuniárias anuais destinam-se a comparticipar os encargos inerentes à participação num congresso nacional ou internacional ou à realização de um estágio de curta duração num laboratório, em Portugal ou no estrangeiro, o que implica a demonstração do mérito por parte dos candidatos, através do resumo da apresentação ou do plano de trabalhos.

São admitidos resumos ou planos de trabalhos de qualquer área ou ramo científico da autoria de jovens estudantes do ensino secundário ou do ensino superior (1.º, 2.º ou 3.º ciclos), dos 15 aos 35 anos de idade. A avaliação das candidaturas estará a cargo de um júri constituído por Manuela Grazina, docente da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, que preside; Helena Teodósio, líder do executivo camarário cantanhedense, e os académicos e professores universitários Carlos Fiolhais, Rodrigo Cunha e Manuel Castelo Branco.

O regulamento está disponível no portal do Município de Cantanhede e as candidaturas podem ser entregues na Divisão de Educação e Juventude da Câmara Municipal, na Casa Francisco Pinto, ou enviadas por correio.

Além de patrocinar as Bolsas de Inovação Científica e de assegurar o pagamento de uma delas, o Professor António Lima-de-Faria dá o nome ao prémio pecuniário instituído pelo Município de Cantanhede que desde 1991 distingue o aluno do concelho com melhor média final no ensino secundário, tendo também doado à autarquia, há alguns anos, um valioso acervo da sua biblioteca científica que inclui livros sobre diversas áreas do conhecimento e uma importante coleção de mapas de Portugal, alguns datados do século XVI.