Encontro e Leitura de Textos marca regresso das Tardes Comunitárias em Cantanhede

O projeto do Município de Cantanhede “Tardes Comunitárias: Dar + Vida Aos Anos” está de regresso na próxima quarta-feira, dia 20 de setembro, após a habitual interrupção de verão, para a realização de uma sessão subordinada ao tema Encontro e Leitura de Textos.

A sessão irá decorrer no jardim do Largo Conselheiro Ferreira Freire com a leitura de vários excertos escritos por participantes no projeto Tardes Comunitárias, que acederam ao desafio lançado pelos escritores António Canteiro e Fátima Negrão na atividade “Vamos falar sobre escrita?”, que decorreu a 7 de junho. A este repto, 32 participantes responderam assertivamente e escreveram textos, em prosa ou poesia, para lerem e declamarem em conjunto na primeira atividade do último quadrimestre.

Com o principal objetivo de promover a participação ativa e saudável da população com idade igual ou superior a 55 anos e, desta forma, melhorar a qualidade de vida (bem-estar físico, social e mental) desta franja populacional, o Município de Cantanhede pretende, também, facultar o acesso a atividades dinamizadas pelos diferentes serviços, designadamente os serviços de Ação Social, Cultura, Desporto, Proteção Civil e Turismo. O projeto pretende, ainda, fomentar a participação social e cívica e a troca de experiências, proporcionando a partilha de ideias, conhecimentos e momentos de convívio e estimular o gosto por uma constante atualização de saberes.

Assim, às quartas-feiras, entre as 14h30 e as 17h30, irão decorrer ações diversas, desde exercícios de ginástica ou de outros desportos, a debates em torno de matérias como a saúde e segurança, literatura, artes plásticas, turismo e proteção civil. O mote para estas ações pode ser feito a partir da análise de documentos ou da projeção de filmes. Estão, ainda, previstas atividades como visitas guiadas, debates literários ou convívio social atrativo.

Os interessados podem comparecer livremente à primeira ação do projeto, mas formalizar a sua inscrição na Casa Francisco Pinto, em Cantanhede, ou através do número 231 410 123 ou do email tardescomunitarias@cm-cantanhede.pt.