Fogueira: Nomeada comissão com vista a recuperar as Escolas Velhas

“Fogueira com Escola” foi a designação escolhida para “batizar” a comissão que irá, em nome das populações da Fogueira, Póvoa do Mato e Póvoa da Palmeira, Casainho e Paraimo, dar início ao processo que conduza à reabilitação das antigas Escolas Primárias.

A lista é integrada por Amílcar Moreira, Antero Cerveira, Mário Sérgio Nuno, Joaquim Cerca, Helena Almeida, Elina Gomes, Sidónio Lincho e resultou de uma escolha feita pelas cerca de duas dezenas de pessoas que, no passado dia 8 de setembro, se reuniram numa das salas daquele edifício por forma a constituir uma equipa com o objetivo imediato de, em colaboração com a Câmara Municipal de Anadia e a Junta de Freguesia de Sangalhos, darem início ao processo com vista a recuperar o edifício que todos querem ver igualmente dinamizado para uma Fogueira com vida e com história.