Harpista mealhadense Beatriz Cortesão é “Jovem Músico do Ano”

Foto: Jorge Carmona/Antena 2

A harpista mealhadense Beatriz Cortesão é a grande vencedora do Prémio Maestro Silva Pereira/Jovem Músico do Ano 2023 & Prémio do Círculo Richard Wagner, anunciou a promotora dos Prémios Jovens Músicos, a Antena 2.

A decisão foi conhecida esta quarta-feira, dia 27 de setembro. Esta é mais uma distinção a somar às já conquistadas pela jovem harpista, natural de Santa Luzia (Barcouço), que atesta o seu enorme talento no domínio da harpa, com um percurso iniciado desde muito cedo – aos sete anos de idade – e que tem atraído a atenção de muitas pessoas pela Europa.